Μάντσεστερ Σίτι: Κινδυνεύει με αποβολή από όλες τις διοργανώσεις!

Η Μάντσεστερ Σίτι κάθισε στο εδώλιο την περασμένη Δευτέρα (16/9), καθώς κατηγορείται για 115 οικονομικές παραβάσεις.

Η ετυμηγορία αναμένεται μέσα στο 2025, αλλά ο σύλλογος του Μάντσεστερ κινδυνεύει με σοβαρές ποινές. Σύμφωνα με την «Telegraph», οι Πρωταθλητές Αγγλίας κινδυνεύουν να αποβληθούν από όλες τις διοργανώσεις.

Σε περίπτωση που κριθεί ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι, δεν κινδυνεύει μόνο με υποβιβασμό και αφαίρεση τροπαίων στην Premier League, αλλά και με αποκλεισμό από τα FA Cup, Carabao Cup, Champions League και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

