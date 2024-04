Champions League: «Τιτανομαχία» Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα στη σκιά των απειλών του ISIS

Οι μεγάλες αναμετρήσεις συνεχίζονται την Τετάρτη (10/4) με τους αγώνες Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης - Ντόρτμουντ.

Μετά από το απίθανο 3-3 στο Ρεάλ-Σίτι και το 2-2 στο Άρσεναλ-Μπάγερν, σείρα παίρνουν οι δύο άλλες «μάχες» σε Μαδρίτη και Παρίσι.

Φυσικά ξεχωρίζει το σπουδαίο ματς στο «Παρκ ντε Πρενς» ανάμεσα στην Παρί και την Μπαρτσελόνα.

Είναι η πέμπτη φορά εδώ και 12 χρόνια που οι δύο ομάδες συναντώνται σε νοκ άουτ φάση του Champions League. Ως εκ τούτου, η πιο αξιοσημείωτη αναμέτρηση ήταν το «χαστούκι» που δέχτηκαν οι Παριζιάνοι στο Camp Nou στον δεύτερο αγώνα των «16» πριν από επτά χρόνια.

Στο «Metropolitano» της Μαδρίτης θα γίνει η αναμέτρηση των αουτσάιντερ ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ντόρτμουντ.

«Πρέπει να είμαστε σε καλή κατάσταση και να ξεκινήσουμε τον αγώνα με την ίδια νοοτροπία με αυτή που μας εμψύχωσε απέναντι στην Ίντερ», εξήγησε ο φορ της ισπανικής ομάδας, Αντουάν Γκριεζμάν.

Η ομάδα του νίκησε (2-1) -εκτός έδρας- τη Βιγιαρεάλ, μετά από δύο ήττες την περασμένη Δευτέρα. Από την πλευρά της η Ντόρτμουντ , μετά τη νίκη επί της Μπάγερν, ηττήθηκε το Σάββατο από τη Στουτγάρδη (1-0).

Ένας ξεχωριστός αγώνας και για τον Ντιέγκο Σιμεόνε αφού ελπίζει ότι ο πρώτος προημιτελικός αγώνας με την Ντόρτμουντ θα του προσφέρει ένα ακόμη ορόσημο για να προσθέσει στη συλλογή του. Ο 53χρονος έχει 49 νίκες στη διοργάνωση –μόνο οκτώ προπονητές έχουν φτάσει ποτέ τις 50– χάρη στην επιτυχία της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 πριν το θρίαμβο στα πέναλτι, κόντρα στην Ίντερ.

Πάντως η Ντόρτμουντ είναι πλέον αήττητη στους τελευταίους επτά αγώνες της στο Champions League (4 νίκες-3 ισοπαλίες), πέντε από αυτούς που έρχονται σε έναν όμιλο που θεωρείται ευρέως ως ο πιο δύσκολος στη φετινή σεζόν. Δεδομένου ότι η Ντόρτμουντ έχει χάσει μόνο δύο από τα τελευταία 20 παιχνίδια της στο δικό της γήπεδο (11 νίκες) σε αυτή τη διοργάνωση, ο πρώτος αγώνας στο «Metropolitano» θα μπορούσε να είναι καθοριστικός για τις φιλοδοξίες της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Όλα αυτά στο περιθώριο των απειλών της τρομοκρατικής οργάνωσης «ISIS» για επίθεση στα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους πρώτους αγώνες των προημιτελικών του Champions League.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (08/04) το «Al Azaim», το Μέσο που είναι υπεύθυνο για τη διάδοση μηνυμάτων από το Ισλαμικό Κράτος, δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία υπήρχε σαφής απειλή για το «Παρκ Ντε Πρενς», το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», το «Μετροπολιτάνο» και το «Έμιρεϊτς» με μήνυμα: «Σκοτώστε τους όλους».

? ISIS are threatening attacks on the stadiums hosting the #UCL quarter-finals this week, reports @OndaCero_es pic.twitter.com/BJ1kp92JJr

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις συγκεκριμένες πόλεις. Η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία της Μαδρίτης ενεργοποίησε δύο πρωτόκολλα ασφαλείας ενόψει του Champions League αυτή την εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και θα συμμετέχουν περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι εν όψει του αυριανού αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα στο Parc des Princes.

«Ναι, θα υπάρχει ειδική προστασία γύρω από το στάδιο, αλλά όχι μόνο, αφού οι τρομοκράτες μπορούν να χτυπήσουν και εκεί που δεν το περιμένουμε», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Ο Νταρμανέν κάλεσε τους Γάλλους να μην πανικοβληθούν λέγοντας πως ανάλογες απειλές του Ισλαμικού Κράτους υπήρξαν και κατά το παρελθόν.

Από την πλευρά της, η UEFA σχολίασε με τη σειρά της τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις απειλές του ISIS για τρομοκρατικό χτύπημα στα γήπεδα των αναμετρήσεων της προημιτελικής φάσης του Champions League.

??| UEFA statement: “UEFA is aware of alleged terrorist threats made towards this week’s UCL matches and is closely liaising with authorities at respective venues. All matches are planned to go ahead as scheduled with appropriate security arrangements in place.”



[@RobHarris] pic.twitter.com/xIfni3RhF6