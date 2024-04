Champions League: Συναγερμός λόγω απειλής ISIS - 3000 αστυνομικοί σε Μαδρίτη, ισχυρά μέτρα σε Παρίσι

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (08/04) το «Al Azaim», το Μέσο που είναι υπεύθυνο για τη διάδοση μηνυμάτων από το Ισλαμικό Κράτος, δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία υπήρχε σαφή απειλή για τα τέσσερα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τα πρώτα ματς των προημιτελικών του Champions League.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, άμεσα σήμανε «συναγερμός», όχι μόνο στην UEFA, αλλά και τις αρχές των πόλεων που θα διεξαχθούν τα εν λόγω ματς. Συγκεκριμένα, την Τρίτη (09/04) θα διεξαχθούν τα ματς Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου, σε Μαδρίτη και Λονδίνο, αντίστοιχα.

? ISIS are threatening attacks on the stadiums hosting the #UCL quarter-finals this week, reports @OndaCero_es pic.twitter.com/BJ1kp92JJr