Champions League: Εισβολή οπαδού με σημαία Παλαιστίνης στο Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vid)

Με 13 λεπτά καθυστερήσεων ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της συναρπαστικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Ένας από τους λόγους ήταν και η διακοπή για αρκετά λεπτά λίγο μετά το ξεκίνημα της αναμέτρησης, όταν ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του "Πάρκεν".

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κρατούσε σημαία της Παλαιστίνης, με το μύνυμα που ήταν γραμμένο πάνω σε αυτήν να είναι «Σταματήστε τους σκοτωμούς των παιδιών στην Γάζα. Να είμαστε ενωμένοι σε αυτό».

??| A person enters the pitch and raises the Palestine flag during the Copenhagen and Manchester United game.



