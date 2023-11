Champions League: Στο έλεος του χουλιγκανισμού η Ευρώπη | Χάος και πριν το Πόρτο – Αντβέρπ (vids)

Mais de 300 adeptos do Antuérpia estão a causar desacatos na baixa da cidade do Porto. Derrubaram mesas e cadeiras das esplanadas de alguns estabelecimentos e até lançaram um ‘verylight’ para uma zona residencial. (via @PortoCanalpt ) pic.twitter.com/atrdRXxNVC

? Around 300 Antwerp?? hooligans cause chaos in downtown Porto?? last night pic.twitter.com/DASj8W8ffb