Champions League – Κάρλο Αντσελότι: «Δεν παραδινόμαστε ποτέ»! (vid)

Με το γκολ του Αντόνιο Ρούντιγκερ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ρεάλ Μαδρίτης, απέφυγε την ήττα από την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στην Βαρσοβία, για την 4η αγωνιστική του Champions League, και προκρίθηκε έτσι στους «16» της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Ο Κάρλο Αντσελότι αμέσως μετά την πρόκριση της ομάδας του σημείωσε:

«Ο Ρούντιγκερ, έχει μια αρκετά μεγάλη πληγή στο μέτωπό του, αλλά δεν πειράζει, είναι καλά. Ήθελε να μείνει στο γήπεδο, δεν κατάλαβε ότι τραυματίσθηκε. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό», σχολίασε ο Ιταλός προπονητής των Μαδριλένων και πρόσθεσε: «Αποδείξαμε για άλλη μια φορά, ότι δεν παραδινόμαστε ποτέ, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Παίξαμε πολύ άσχημα σήμερα (σ.σ. εχθές), αλλά ακόμη κι όταν συμβαίνει αυτό, δεν τα παρατάμε, παλεύουμε μέχρι το τέλος. Γιατί παίξαμε τόσο άσχημα; Συμβαίνει μερικές φορές. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Το παιχνίδι έγινε περίπλοκο όταν δεχθήκαμε το γκολ, υποφέραμε από τις αντεπιθέσεις τους. Αλλά η θετική πλευρά ,είναι ότι δεν παραδινόμαστε ποτέ. Και προκριθήκαμε στους 16. Γιατί μόνο οι ομάδες που προκρίνονται στην «φάση των 16», μπορούν να κατακτήσουν το Champions League».

? @MrAncelotti: "At this point in the season I think that, in general terms, the team has delivered. We are through to the last 16 of the Champions League and we have shown that we don’t give up even when things don’t go well."#UCL pic.twitter.com/Edbtz0tApe