Ολυμπιακός: Φιλικό με Άλκμααρ στο Καραϊσκάκη πριν τα προκριματικά του Champions League

Ένα ακόμα φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασία τους για τα προκριματικά του Champions League ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν από τις 22 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, όπου θα δώσουν και έξι φιλικά παιχνίδια (Ριντ 24/6, Φορτούνα Ντίσελντορφ 25/6, Κρακοβία 27/6, Σλάβια Πράγας 29/6, Αρμίνια Μπίλεφελντ 1/7 και Σάλτσμπουργκ 2/7).

Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και όπως ανακοίνωσαν θα αντιμετωπίσουν την Άλκμααρ σε φιλικό παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στις 9 Ιουλίου, 10 μέρες πριν από τον πρώτο τους ευρωπαϊκό αγώνα (19-20 Ιουλίου).

Θυμίζουμε πως στην ολλανδική ομάδα αγωνίζονται οι Βαγγέλης Παυλίδης και Παντελής Χατζηδιάκος.

