Champions League: Η καλύτερη 11άδα της χρονιάς - Έκπληξη με Ρονάλντο και Μέσι

Η ενδεκάδα αναδείχθηκε από ομάδα τεχνικών παρατηρητών της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας και αποτελείται από παίκτες της πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, τη φιναλίστ Λίβερπουλ, αλλά και την Τσέλσι, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αξίζει να αναφερθεί πως πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχουν θέση σε αυτή.

Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα:

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Αντι Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Τσέλσι), Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ (Λίβερπουλ), Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Φαμπίνιο (Λίβερπουλ), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Βινίσιους

