Champions League: Κορυφαίος παίκτης της σεζόν ο Καρίμ Μπενζεμά

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός οδήγησε εκ του ασφαλούς τη Ρεάλ στο 14ο τρόπαιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ήταν ο πρώτος σκόρερ της περιόδου στη διοργάνωση με 15 γκολ (αλλά και 2 ασίστ σε 12 εμφανίσεις), με τα 10 εξ αυτών να έρχονται μετά τη φάση των ομίλων

? UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season ???@Benzema | #UCL