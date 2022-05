Τελικός Champions League 2022: Αυτή είναι η μπάλα του μεγάλου αγώνα

Λίγες μέρες έμειναν για τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Champions League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Stade De France» του Παρισιού.

Η UEFA, μέσω της μεγάλης αναμέτρησης, θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα για την παγκόσμια ειρήνη, λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Και αυτό θα συμβεί και μέσω της επίσημης μπάλας του τελικού, η οποία θα είναι σε πλατινέ απόχρωση και θα αναφέρει τη λέξη «ΕΙΡΗΝΗ» πάνω της.

Δείτε τη μπάλα:

The official #UCLfinal match ball is here ?#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w