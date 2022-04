Τρέλα στο Twitter με Τσιμίκα - «Πολύ καλός για να είναι αναπληρωματικός»

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έχουν τρελαθεί με τον Κώστα Τσιμίκα και δεν το κρύβουν. Ο Έλληνας άσος ξεκίνησε βασικός στον επαναληπτικό με την Μπενφίκα και η αγωνιστική του παρουσία χτύπησε... κόκκινο στο Twitter.

Αρκετοί φίλοι της Λίβερπουλ βλέποντας τον Τσιμίκα να κάνει καλή εμφάνιση και να βγάζει και την ασίστ στο γκολ του Κονατέ, έσπευσαν να τον αποθεώσουν με τρομερά σχόλια.

«Είναι πολύ καλός για να είναι αναπληρωματικός», σχολίασε ενδεικτικά ένας οπαδός των «κόκκινων», βάζοντας στην κουβέντα και τον Άντριου Ρόμπερτσον που θεωρείται από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ στον κόσμο.

Δείτε μερικά από τα σχόλια για τον Τσιμίκα:

Tsimikas is such quality back up for Robbo