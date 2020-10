Ρεάλ Μαδρίτης-Σάλος με τις κατηγορίες του Μπενζεμά για συμπαίκτη του: «Παίζει εναντίον μας» (video)

Αναβρασμός υπάρχει στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και παρουσιάζει τον Καρίμ Μπενζεμά να λέει στον συμπαίκτη του Φερλάν Μεντί να μην πασάρει την μπάλα στον Βινίσιους, κατηγορώντας τον ότι παίζει εναντίον της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς ο Μπενζεμά, λίγο πριν οι δύο ομάδες μπουν στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο, μιλώντας γαλλικά, λέει στον Μεντί: «Κάνει ότι θέλει. Αδερφέ, σου λέω μην παίζεις μαζί του. Στη ζωή της μητέρας μου, παίζει εναντίον μας».

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV