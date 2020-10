Αταλάντα: Επιστρέφει στο Μπέργκαμο για το Champions League (photos)

Η Αταλάντα αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια πρόβλημα με την άδεια της χρήσης του γηπέδου της στις ευρωπαικές διοργανώσεις και είτε έπαιζε στο «Mapei» έδρα της Σασουόλο είτε στο «Meazza» της Ίντερ κάτι που έκανε πέρυσι όλη την σεζόν.

Αλλά τα έργα ολοκληρώθηκαν στο «Gewiss» και έτσι η Ευρωπαική Ομοσπονδία μετά από έλεγχο έδωσε την έγκριση της.

Πρώτος αγώνας στο Μπέργκαμο για το Champions League, θα είναι στις 27 Οκτωβρίου με τον Άγιαξ, θα ακολουθήσει στις 3 Νοεμβρίου η αναμέτρηση με την Λίβερπουλ και στην 1η Δεκεμβρίου το παιχνίδι με την Μίντιλαντ.

? UFFICIALE! Giocheremo la @ChampionsLeague al #GewissStadium! ?

❗️ IT’S OFFICIAL! #Atalanta will play in the #UCL at the Gewiss Stadium! ?



