ΠΑΟΚ-Μπενφίκα: Πήρε θέση ο… Άγιαξ κι απάντησε στο τρολάρισμα! (videos)

Για ακόμα μια φορά, η κληρωτίδα δεν έκανε κανένα χατίρι στον ΠΑΟΚ. Από τους τρεις πιθανούς αντιπάλους, στον «δικέφαλο του Βορρά» πήγε ο πιο δύσκολος κι έτσι θα κληθεί στις 15 ή 16 Σεπτεμβρίου να υποδεχθεί την Μπενφίκα στην Τούμπα για μια θέση στα play off του Champions League.

Οι Θεσσαλονικείς δεν έχασαν τον χιούμορ τους και έκαναν ένα tweet στο οποίο ανέφεραν μερικά δεδομένα πάνω στη γη, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά και το γεγονός πως κάθε καλοκαίρι θα αντιμετωπίζουν ή τη Μπενφίκα ή τον Άγιαξ!

There are 24 hours in a day, the sun rises in the morning, the water boils at 100 degrees, and we play against @SLBenfica or @AFCAjax every summer #TrueStory #UCL #draw pic.twitter.com/deCFsm213e