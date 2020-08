Αταλάντα-Παρί Σεν Ζερμέν: «Μαγικός» Νεϊμάρ ακόμα και χωρίς γκολ (videos+photos)

Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε γενέθλια το βράδυ της Τετάρτης (12/08), συμπληρώνοντας 50 χρόνια ζωής. Αν περίμενε το… χρυσό δώρο από κάποιον, κόντρα στην Αταλάντα στον προημιτελικό του Champions League, αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είναι το πιο ακριβό περιουσιακό της στοιχείο και με βάση τις συνθήκες που υπήρχαν πριν από το ματς με τους «Μπεργκαμάσκι», ήταν και ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής από όλους όσοι βρέθηκαν στην αρχή της αναμέτρησης στο γήπεδο.

Με δεδομένο ότι ο Εμπαπέ ήρθε από τον πάγκο, και σύμφωνα με κάποιους ακόμα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Νεϊμάρ, ο Βραζιλιάνος ήταν αυτός που έπρεπε – επιτέλους – να βγάλει τα… κάστανα από τη φωτιά! Ο ίδιος εμφανίστηκε, πάντως, πολύ… cool στο «Ντα Λουζ», φορώντας γυαλιά ηλίου και κουβαλώντας το ηχείο του…

Η αρχή του στο ματς, πάντως, μόνο… καλή δεν ήταν. Ο Νεϊμάρ έχασε μια ευκαιρία από αυτές που δεν… χάνονται κι έκανε όσους υποστηρίζουν πως πρέπει να μπαίνει το όνομά του δίπλα σε αυτά των Μέσι και Ρονάλντο να… δαγκώνονται.

Παρότι έδειχνε να είναι αποφασισμένος να βοηθήσει, ο Νεϊμάρ δεν μπορούσε να ολοκληρώσει σωστά τις προσπάθειές του. Ενδεικτική είναι μια προσπάθεια για ασίστ που είχε... τραγική κατάληξη.

Ένα ακόμα σουτ του Βραζιλιάνου που κατέληξε απελπιστικά άουτ, έδειχνε πως για ακόμα μια φορά οι προσδοκίες δεν θα δικαιωθούν κι όσοι λατρεύουν να τον… μισούν, ήταν έτοιμοι να τον στήσουν στη γωνία για να τον πυροβολήσουν.

Η δουλειά που έκανε μέσα στο γήπεδο, πάντως, ο Νεϊμάρ δεν ήταν εύκολο να αποτυπωθεί με γυμνό μάτι. Όσο «μαγικά» και να ξεκινούσε μια προσπάθεια, όσους αντιπάλους κι αν περνούσε, το «απαίδευτο» μάτι ήθελε να δει γκολ. Και γκολ δεν είδε…

Παρόλα αυτά, ο Νεϊμάρ ήταν ο καλύτερος… Νεϊμάρ από τότε που πάτησε το πόδι του στο Παρίσι. Ακόμα και χωρίς γκολ. Οι αριθμοί αποδεικνύουν περίτρανα τι κατάφερε ο Βραζιλιάνος κόντρα στην Αταλάντα. Με μια ασίστ, συμμετοχή στη φάση και του δεύτερου γκολ της ομάδας αλλά και πολλά περισσότερα.

Ο Νεϊμάρ κατάφερε να ολοκληρώσει 16 ντρίμπλες στο ματς, που είναι οι περισσότερες που έχει κάνει ποτέ ένας παίκτης στο Champions League, από τον Απρίλιο του 2008 και τον ίδιο αριθμό που είχε πετύχει ο Λιονέλ Μέσι σε αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…

16 - Neymar completed 16 dribbles against Atalanta, the best tally for a player in a single Champions League game since Lionel Messi with Barcelona against Manchester United in April 2008 (also 16). Show. pic.twitter.com/3abvW3yXVA