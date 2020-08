Μπαρτσελόνα-Νάπολι: «Μαγικό» γκολ και ρεκόρ για Μέσι! (videos+photos)

Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε 1-0 με τον Λενγκλέ κόντρα στη Νάπολι, όμως, δεν ήταν ακόμα ασφαλής για την πρόκριση στους «8» του Champions League μετά το 1-1 του πρώτου ματς στην Ιταλία. Ο Λιονέλ Μέσι, ωστόσο, ανέλαβε να… καθαρίσει τη μπουγάδα και το έκανε – όπως συνηθίζει – με εξωγήινο τρόπο!

Ο σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» έκανε… ό,τι ήθελε την άμυνα της Νάπολι, παρότι έπεσε στο έδαφος δεν έχασε την κατοχή της μπάλας, κατάφερε να σηκωθεί και να πλασάρει απίστευτα χωρίς ισορροπία για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 που βάζει τους Καταλανούς για τα καλά σε θέση οδηγού για την πρόκριση.

Ο Μέσι με αυτό το γκολ έκανε ένα ακόμα μυθικό και απλησίαστο ρεκόρ. Η Νάπολι έγινε το 35ο «θύμα» του Μέσι στο Champions League! Ο Αργεντινός παιχταράς έχει σκοράρει απέναντι σε 35 διαφορετικές ομάδες, περισσότερες από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή στην ιστορία, και ανάμεσά τους είναι και οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

⚽ Leo #Messi has now scored against a record-extending 3️⃣5️⃣ different teams in the @ChampionsLeague! ? pic.twitter.com/Gzw5Ehk392