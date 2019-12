Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας: Το μήνυμα των Σέρβων για το ματς (video)

Τον δρόμο για την Αθήνα έχουν πάρει οι ποδοσφαιριστές του Ερυθρού Αστέρα, με την αποστολή των Σέρβων να αναχωρεί από το Βελιγράδι το πρωί της Τρίτης για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Οι πρωταθλητές Σερβίας με νίκη ή ισοπαλία κατακτούν την τρίτη θέση του ομίλου και το εισιτήριο για τους «32» του Europa League και έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον Ολυμπιακό.

«Ολυμπιακέ, τα λέμε σύντομα», αναφέρει το ποστ του Ερυθρού Αστέρα στα social media.

Zvezdaši, krećemo!✈️



Dobro jutro vam žele naši šampioni!?⚪️@olympiacosfc see you soon!?



?⚪️#fkcz pic.twitter.com/Z5inPCo8Rv