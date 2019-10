Champions League: Παίκτης της εβδομάδας ο Στέρλινγκ (video+photos)

Ο Άγγλος επιθετικός ήταν φανταστικός, οδηγώντας τη Μάντσεστερ Σίτι στη νίκη επί των «νερατζούρι» με 5-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής ημέρας, της φάσης των ομίλων του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Στέρλινγκ μία ασίστ, κέρδισε ένα πέναλτι και πέτυχε τρία τέρματα στην άνετη επικράτηση των πρωταθλητών Αγγλίας, που συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη διοργάνωση.

⚽⚽⚽? 3 goals & an assist = Player of the Week!



Bravo, hat-trick hero Raheem Sterling ???#POTW | @FTBSantander