UEFA: Οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου παίκτη (video)

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων του Champions League στις 29 Αυγούστου, θα γίνει και η απονομή των βραβείων της UEFA. Οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου παίκτη τη σεζόν 2018-19 δεν προκαλούν έκπληξη.

Ο λόγος για τον Λιονέλ Μέσι, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ.

Δείτε το βίντεο της UEFA...

✨NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year✨



⭐️ Leo Messi

⭐️ @Cristiano Ronaldo

⭐️ @VirgilvDijk



?️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August ? pic.twitter.com/SLaIUWH62p