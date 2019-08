ΠΑΟΚ-Άγιαξ: Αντιδράσεις των Σκοπίων για το πανό στην Τούμπα (photo)

Στη θέση του ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι του ΠΑΟΚ το μεγάλο πανό στις κεντρικές θύρες της Τούμπας με το μήνυμα «Macedonia is one and only and is here - Η Μακεδονία είναι μία και είναι εδώ». Τα ΜΜΕ των Βαλκανίων το προέβαλαν εκτενώς ως θέμα, τόσο στη Σερβία όσο και στα Σκόπια.

Στα δημοσιεύματα γίνεται αναφορά στην δυναμική αντίδραση των ΠΑΟΚτσήδων για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ τονίζουν πως αυτό το πανό αντιτίθεται στους όρους της συμφωνίας.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται ο κίνδυνος επιβολής τιμωρίας από την UEFA, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν επιτρέπει μηνύματα με πολιτικό περιεχόμενο. Ωστόσο, το πανό βρισκόταν στην Τούμπα και στα περσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, χωρίς να προκληθεί κάποιο πρόβλημα.