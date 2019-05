Τότεναμ: Χαμός στο Λονδίνο για την πρόκριση (videos)

Μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι, η Τότεναμ με μια σπουδαία ανατροπή επικράτησε του Άγιαξ με 3-2 στην «Amsterdam Arena» και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, στον τελικό του Champions League.

Από νωρίς οι οπαδοί των «σπιρουνιών» είχαν πάρει τις θέσεις τους στις παμπ του Λονδίνου, ενώ τη στιγμή που ο Λούκας Μόουρα πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο 95’, τα μαγαζιά της αγγλικής πρωτεύουσας πήραν… φωτιά!

Δείτε παρακάτω τα χαρακτηριστικά βίντεο.

At the pub when #Tottenham equalized. Amazing game, any football fan would appreciate that come back. #lucasmoura #TottenhamAjax pic.twitter.com/dV5f192w7L