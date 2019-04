Το επικό κορεό της Μπαρτσελόνα ενόψει Λίβερπουλ (video)

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Λίβερπουλ.

Η «Μπάρτσα» με την μαθηματική κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά κόντρα στους Άγγλους και οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» σκοπεύουν να εντυπωσιάσουν.

Το βράδυ της Τετάρτης (1/5) στο «Καμπ Νου» θα κεντρίσει το ενδιαφέρον το μυθικό κορεό το οποίο θα απλωθεί στο γήπεδο.

Δείτε το:

? Ready to color Europe!

? Camp Nou will look like this for #BarçaLFC

?? #WeColorFootball pic.twitter.com/pmbVF5YW7h