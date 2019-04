Champions League: Το ξέσπασμα του Ποκετίνο (video)

Η Τότεναμ ζει σε μια άλλη διάσταση μετά την επική της πρόκριση επί της Μάντσεστερ Σίτι, με τα «σπιρούνια» να δίνουν το παρόν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, στην ημιτελική φάση του Champions League.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός… τρέλας ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Ο Αργεντίνος τεχνικός της Τότεναμ πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση στην τετράδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και είχε κάθε λόγο να ξεσπάσει μετά το σφύριγμα της λήξης, καθώς ένιωσε λυτρωμένος και δικαιωμένος.

Δείτε το βίντεο:

Look at this pure passion from Tottenham Hotspur boss Mauricio Pochettino after witnessing Spurs advance to a Champions League ‘Semi-Final’ against Ajax.



Mauricio Pochettino thank you for everything you are doing. ??



[@PerkyG]#THFC #COYS #MCITOT #UCLpic.twitter.com/3DhkpiDxQ2