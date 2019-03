Ο Μέσι… ξέρει και από άμυνα (vid)

Ο Αργεντινός ήταν -και πάλι- μια ομάδα μόνος του στον επαναληπτικό της Μπαρτσελόνα επί της Λιόν και με δύο γκολ και δύο ασίστ «σκότωσε» κάθε ελπίδα των «λιονέ» να διεκδικήσουν κάτι καλό στο Καμπ Νου.

Lionel Messi: Man of the Match vs Lyon @FCBarcelona



Goals - 2

Assists - 2

Shots - 7

Shots on Target - 5

Key Passes - 3

Dribbles - 3

Rating - 10.0



