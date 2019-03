Έρευνα αποδεικνύει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι «απαθής» υπό πίεση (photos)

Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος από χθες το βράδυ υποκλίνεται στον 34χρονο Πορτογάλο σταρ που έχει γεννηθεί για τα μεγάλα ματς.

Κι όντως μια πρόσφατη έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δε νιώθει την πίεση των συναδέλφων του σ’ αυτό το επίπεδο όταν η μπάλα «καίει»!

Συγκεκριμένα, η εταιρεία «SciSports» η οποία εξειδικεύεται σε έρευνες γύρω από τον αθλητισμό σε συνεργασία με το ερευνητικό πανεπιστήμιο KU Leuven συνέλλεξαν 7000 αγωνιστικά λεπτά από διάφορα κρίσιμα παιχνίδια και μελέτησαν τη συμπεριφορά σπουδαίων ποδοσφαιριστών κάτω από συνθήκες πίεσης.

Το πόρισμα ήταν ξεκάθαρο: Κανείς άλλος δεν αντιδρά με τόσο μεγάλη ψυχραιμία όσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπό στρεσογόνες καταστάσεις και σε συνθήκες υψηλής πίεσης!

Ο Πορτογάλος χαρακτηρίζεται ως «απαθής» σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις αφού οι αποφάσεις που παίρνει την ώρα των αγώνων είναι οι ίδιες ανεξάρτητα την κρισιμότητα των στιγμών.

Εκτός του Ρονάλντο, εξαιρετικά αποτελεσματικός και ικανός να διαχειριστεί σωστά την πίεση ενός κρίσιμου αγώνα είναι ο Σέρχιο Αγκουέρο της Μάντσεστερ Σίτι ενώ ακριβώς στον αντίποδα βρίσκονται Νεϊμάρ και Αζάρ, τους οποίους… καταπίνει το άγχος.

Αμφότεροι επηρεάζονται αρνητικά και σε πολλές περιπτώσεις ενεργούν εσφαλμένα όταν αγωνίζονται σε κρίσιμα παιχνίδια.

Ειδικά ο Βραζιλιάνος, δείχνει ιδιαιτέρως ευάλωτος και η απόδοσή του διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη σπουδαιότητα του αγώνα και την κρισιμότητα των στιγμών.

