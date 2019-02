H παραδοχή του Ράμος και ο κίνδυνος για «καμπάνα»

Ο αρχηχός των πρωταθλητών Ευρώπης παρατηρήθηκε στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης με κίτρινη κάρτα, που είναι η τρίτη του στη φετινή διοργάνωση και σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της 5ης Μαρτίου στη Μαδρίτη.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς, όμως, ο πολύπειρος αμυντικός ανέφερε ότι, με δεδομένο το μεγάλο προβάδισμα που εξασφάλισε η ομάδα του με τη νίκη της με 2-1, επιδίωξε την κάρτα, προκειμένου να «καθαρίσει» ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης. Αυτή η πρακτική (της σκόπιμης κάρτας) τιμωρείται πλέον από την UEFA με αποκλεισμό για έναν επιπλέον αγώνα. Είναι αυτό που συνέβη με τον Κώστα Μανωλά και τον υποχρέωσε να απουσιάσει από τον πρώτο αγώνα της εθνικής με την Κροατία, στα μπαράζ πρόκρισης για το Μουντιάλ της Ρωσίας, ενώ με τον ίδιο τρόπο την... έπαθε πέρυσι ο συμπαίκτης του Σέρχιο Ράμος, Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος κρίθηκε ότι πήρε εσκεμμένα κάρτα στο ματς των ομίλων με τον ΑΠΟΕΛ, τιμωρήθηκε με μία επιπλέον αγωνιστική και έχασε το πρώτο ματς της φάσης των «16» με την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Βλέποντας το αποτέλεσμα, θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν είχα πρόθεση. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν, χωρίς να υποτιμώ τον αντίπαλο ή να λέω ότι το ζευγάρι έχει κριθεί, όμως στο ποδόσφαιρο πρέπει να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις κι έτσι αποφάσισα να το κάνω», δήλωσε ενώπιον του τηλεοπτικού φακού ο Ράμος.

Όταν αντιλήφθηκε τη «γκάφα» του, ο διεθνής σέντερ μπακ προσπάθησε να τα... μπαλώσει με μία ανάρτησή του στο twitter, όπου αναφέρει: «Σε ένα παιχνίδι υπάρχει πάντα μεγάλη ένταση και πρέπει να παίρνεις αποφάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Το καλύτερο που συνέβη σήμερα ήταν το αποτέλεσμα, το χειρότερο ότι δεν θα είμαι παρών στο δεύτερο αγώνα, λόγω μίας στιγμής. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό με πειράζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Δεν πήρα σκόπιμα την κίτρινη κάρτα, όπως δεν είχα πάρει σκόπιμα και την προηγούμενη κάρτα μου στη διοργάνωση».

Από πλευράς UEFA δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση ή ενημέρωση για το κατά πόσον θα κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά του Σέρχιο Ράμος.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp