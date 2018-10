Champions League: Κριστιάνο Ρονάλντο και Σερ Άλεξ ξανά μαζί! (photos)

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Γιουβέντους, στο «Όλντ Τράφορντ», ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχασε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να φωτοφραφηθεί με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον!

Ο Πορτογάλος ανέβασε τη φωτογραφία του, με τον θρυλικό Σκωτσέζο τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ φάνηκε ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτή τη στιγμή!

«Ένας σπουδαίος προπονητής και πάνω απ 'όλα ένας υπέροχος άνθρωπος. Μου δίδαξε τόσα πολλά πράγματα εντός κι εκτός γηπέδου. Είναι μεγάλη μου χαρά να σε βλέπω σε καλή κατάσταση, αφεντικό!», ήταν το μήνυμα του Ρονάλντο προς τον μέντορά του.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW