Champions League: Γκολ της αγωνιστικής του Ράκιτιτς (video)

Η Μπαρτσελόνα έκανε το «2 στα 2» απέναντι στην Τότεναμ στο Λονδίνα (4-2), με τον Ιβάν Ράκιτιτς να σημειώνει ένα εκπληκτικό τέρμα, με φοβερό σούτ, κάνοντας το 0-2 για τους «μπλαουγκράνα», προτού «καθαρίσε» ο Λιονέλ Μέσι.

Το γκολ του διεθνούς Κροάτη ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 2ης αγωνιστικής, της φάσης των ομίλων του Champions League, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το γκολ του Χρούνεφελντ της Κλαμπ Μπριζ, απέναντι στην Ατλέτικο.

Τρίτο αναδείχθηκε του Ντιμπάλα με την Γιούνγκ Μπόις, ενώ τέλος στην τέταρτη θέση βρίσκεται η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νεϊμάρ, στο 6-1 της Παρί με τον Ερυθρό Αστέρα.

⚽️ #UCL Goal of the Week ?



Agree with the order? ?@NissanFootball #GOTW pic.twitter.com/1WbjV1M9cn