Απίστευτο: Αποβλήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με κόκκινη-φάντασμα! (video)

Όσες φορές κι αν το δεις στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξεις. Η κόκκινη κάρτα, απευθείας, που δέχθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Βαλένθια είναι τουλάχιστον υπερβολή.

Ο Πορτογάλος σε μια φάση στο 30ο λεπτό φαίνεται να ακουμπάει από ελαφρώς τον Μουρίγιο που στην συνέχεια τινάχθηκε σαν τον χτύπησε το... ρεύμα.

Αποτέλεσμα; Ο ρέφερι Μπριχ να δείξει απευθείας κόκκινη στον Κριστιάνο που μέχρι εκείνη την στιγμή δεν ειχε αποβληθεί ποτέ στο Champions League!

O CR7 κατά την αποχώρησή του έλεγε πως δεν έκανε κάτι που να δικαιολογεί την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ενώ κατά άλλες πηγές (ξένα δίκτυα) υπάρχει η εκδοχή πως τράβηξε το αυτί του Μουρίγιο.

Όπως και να έχει το σκηνικό που θα δείτε παρακάτω δεν δικαιολογεί την απευθείας κόκκινη!

Πόσο μάλλον όταν στο ίδιο παιχνίδι έχει γίνει κι αυτό!

Valencia not given a red card for this ?pic.twitter.com/styXL3PUMb