Αποχώρησε με κλάματα και ο Καρβαχάλ!

Νωρίς τελείωσε ο τελικός για τον Ντάνι Καρβαχάλ. Ο μπακ της Ρεάλ τραυματίστηκε στο 37' και αποχώρησε δακρυσμένος για τα αποδυτηρία, λίγο μετά τον τραυματισμό του Σαλάχ.

Another cruel blow, this time for Carvajal ?#UCLfinal pic.twitter.com/gqvDrovwPm