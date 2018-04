Χαμός στο Άνφιλντ: Οπαδοί της Λίβερπουλ «διέλυσαν» το πούλμαν της Σίτι! (videos)

«Κόλαση» έξω από το Άνφιλντ με οπαδούς της Λίβερπουλ να περιμένουν την αποστολή της Σίτι με άγριες διαθέσεις. Η κατάσταση ξέφυγε με χιλιάδες φίλους των «reds» να πετούν μπουκάλια, φωτοβολίδες και καπνόγονα, καταστρέφοντας ακόμα και το πούλμαν της Σίτι η οποία θα χρειαστεί να επιστρατεύσει άλλο για να αποχωρήσει από το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ έσπευσε άμεσα να καταδικάσει τις ενέργειες μερίδας των οπαδών της, ενώ ακόμα και ο Γιούργκεν Κλοπ ζήτησε συγνώμη λίγο πριν τη σέντρα του πρώτου προημιτελικού του Champions League.

«O σύλλογος καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις σκηνές που προηγήθηκαν του αγώνα της προημιτελικής φάσης του Champions League, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο πούλμαν της Μάντσεστερ Σίτι, κατά την άφιξή της στο Ανφιλντ. Απολογούμαστε στον Πεπ Γκουαρδιόλα, τους παίκτες του, το προσωπικό και τους αξιωματούχους για το περιστατικό.

Η συμπεριφορά μερίδας φιλάθλων ήταν εντελώς απαράδεκτη και ο σύλλογος θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές για να εντοπίσει τους υπεύθυνους. Η προτεραιότητά μας τώρα είναι να εξακριβώσουμε τα γεγονότα και να προσφέρουμε στην Μάντσεστερ Σίτι, οποιαδήποτε στήριξη είναι αναγκαία», ήταν η σχετική ανακοίνωση της Λίβερπουλ.

Δείτε τις σκηνές που θύμισαν περισσότερο ελληνικό ντέρμπι παρά αγώνα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση:

City bus arrives at Anfield. A few cans, flares and bottles thrown at it. The smashed bottle (which you can see towards the end of the vid) nearly landed on my head, which would’ve served me right tbf pic.twitter.com/NgMep0LAhP