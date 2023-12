Onsports Team

Στον μεγάλο τελικό του I’m Celebrity get me out of here βρέθηκαν o Πάνος Καλίδης και ο Τάσος Ξιαρχό! Ποιος όμως κατάφερε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 85.000 ευρώ;