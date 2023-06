Νεϊμάρ - Μπρούνα Μπιανκάρντι: Αποκάλυψαν το φύλο του μωρού που περιμένουν - Πάρταραν με τον Μπάτλερ

Ο Νεϊμάρ και η κοπέλα του Μπρούνα Μπιανκάρντι ανακοίνωσαν το φύλο του αγέννητου μωρού τους. Ο 31χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και η γνωστή ινφλουένσερ μοιράστηκαν ένα βίντεο στα social media το Σάββατο, αποκαλύπτοντας ότι περιμένουν κοριτσάκι.

Στο βίντεο που ανέβασε η σύντροφος του Νεϊμάρ, το ζευγάρι ανταλλάσει πανάκριβα μενταγιόν με τη φωτογραφία ο ένας του άλλου, η Μπρούνα Μπιανκάρντι δακρύζει και χαϊδεύει την κοιλίτσα της και o Νεϊμάρ τη φιλά τρυφερά. Στο τέλος ο 12χρονος γιος του ποδοσφαιριστή, Davi Lucca, τον οποίο έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Carolina Dantas, τους συνοδεύει και πατά ένα κουμπί καθώς εκτοξεύονται ροζ κορδέλες και καπνοί, υποδεικνύοντας πως το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι κοριτσάκι.

«Ανυπομονούσαμε για αυτή τη στιγμή... Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε από κοντά, κόρη! Είσαι το μεγαλύτερο δώρο μας!» έγραψε η Μπιανκάρντι στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο. Υπενθυμίζεται ότι η σύντροφος του διάσημου ποδοσφαιριστή βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες στη Μύκονο για διακοπές.

Jimmy Butler’s height as compared to Neymar and Girlfriend ?‍? pic.twitter.com/YVMJJfziZK

Λίγο αργότερα ο Νεϊμάρ πάρταρε μαζί με τον φίλο του και αστέρα του NBA, Τζίμι Μπάτλερ, τραγουδώντας Τζάστιν Μπίμπερ!

Neymar and Jimmy Butler on stage singing "Love Yourself" ??



(via @njdmarlon)pic.twitter.com/5qCKE0anGu