ΗΠΑ: Γυναίκες «πλακώθηκαν» για μία θέση πάρκινγκ - Δείτε βίντεο

Σε ρινγκ μετατράπηκε ένα πάρκινγκ σε εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ. Δύο γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια για μία θέση, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο νεαρές γυναίκες άρχισαν να τσακώνονται για μία θέση στο πάρκινγκ του εμπορικού, ωστόσο ο καυγάς τους πήρε άσχημη τροπή με τις αντιμαχόμενες να παίζουν μπουνιές.

Γύρω τους γρήγορα μαζεύτηκε κόσμος, όχι για να τις χωρίσει, αλλά για να παρακολουθήσει το θέαμα, με κάποιους να βιντεοσκοπούν το περιστατικό.

They were throwing some combos though... pic.twitter.com/QAeojsY6KY