Ζεράρ Πικέ: Πασίγνωστο μοντέλο «καίει» τον Ισπανό με νέες αποκαλύψεις - «Δεν το άξιζε η Σακίρα»

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από τον χωρισμό του Ζεράρ Πικέ με τη Σακίρα.

Συνεχώς έρχονται στο φως τις δημοσιότητας λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή πριν ανακοινώσουν το διαζύγιό τους και ανάβουν «φωτιές» στον ποδοσφαιριστή, που προσπαθεί να ζήσει τον έρωτά του με την Κλάρα Κία.

Αυτή τη φορά λοιπόν, το μοντέλο από τη Βραζιλία, Σούζι Κορτέζ, γνωστή και ως «Miss Bum Bum», αποκάλυψε ότι ο Πικέ συμμετείχε σε «πικάντικες» συζητήσεις μαζί της, ενώ ήταν ακόμα σε σχέση με τη Σακίρα.

Όπως γράφει η «Marca», αυτό δείχνει ότι ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα είχε απατήσει τη διάσημη τραγουδίστρια πολλές φορές, όχι μόνο με τη Κλάρα Κία.

«Ήμουν φίλη με τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, τον Σάντρο Ροσέλ. Όταν ο Πικέ το έμαθε, ζήτησε τον αριθμό του τηλεφώνου μου και μου έστειλε μήνυμα. Αργότερα, όταν επέστρεψα στη Βραζιλία, με ρώτησε ανάρμοστα πράγματα για τα οπίσθιά μου», είπε το μοντέλο κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης.

«Από σεβασμό προς τη Σακίρα, επέλεξα να μην μιλήσω γι’ αυτό το θέμα. Μου είχε στείλει και φωτογραφίες, αν και απέφυγα να τις δω. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να μου προσφέρει ένα ιδιωτικό τζετ για τις ανάγκες ενός ταξιδιού μου. Πιστεύω ότι τέτοιες ενέργειες δείχνουν ασέβεια και η Σακίρα δεν το άξιζε αυτό», πρόσθεσε.

??| Suzy Cortez, The Brazilian model: “I was a friend of the former president of Barcelona, Sandro Rosell. When Pique found out, he asked me for my number and sent me a message. When I returned to Brazil, he sent me a message directly on IG.” Via: @skworldfootball



More ⤵️ pic.twitter.com/waEYsMHPUI

— BarçaTimes (@BarcaTimes) June 4, 2022