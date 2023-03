Κίνα: «Βροχή σκουληκιών» στο Πεκίνο – Το βίντεο που έγινε viral

Το El Heraldo ανέφερε ότι οι κάτοικοι του Πεκίνου συμβουλεύτηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μόνο με ομπρέλες.

Σε πλάνα ειδήσεων, οι κάτοικοι φαίνονται να κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές με υψωμένες ομπρέλες για να μην χτυπηθούν από τα σκουλήκια που πέφτουν.

Και ενώ οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τον λόγο πίσω από αυτό το παράξενο φαινόμενο, θεωρίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στο διαδίκτυο.

Κάποιοι προτείνουν ότι θα μπορούσαν να είναι τα λουλούδια της λεύκας, ενός πολύ δημοφιλούς δέντρου στην περιοχή που είναι γεμάτο σπόρους και, όταν πέφτουν τα λουλούδια, συχνά μπερδεύονται με κάμπιες.

Μια άλλη θεωρία προτείνει ότι τα σκουλήκια άρχισαν να πέφτουν αφού παρασύρθηκαν από ισχυρούς ανέμους, μια θεωρία που υποστηρίζεται από το επιστημονικό περιοδικό Mother Nature Network, το οποίο εξηγεί ότι αυτού του είδους τα περιστατικά με ζώα συμβαίνουν μετά από μια καταιγίδα.

«Το τέλος του κόσμου πλησιάζει» είπε ένας χρήστης του Twitter.

'Rain of worms' floods Beijing



A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk

— The Rio Times (@TheRioTimes) March 8, 2023