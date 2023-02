The Voice: Αποκλειστικά οι πρόβες της Παπαρίζου πριν το πρώτο live

Έφτασε η ώρα για το πρώτο Live του The Voice of Greece απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. To gossip-tv βρέθηκε χθες στις πρόβες της Έλενας Παπαρίζου και σας μεταφέρουμε όσα έγιναν αλλά και όσα θα συμβούν στο live, απόψε το βράδυ (18/02).