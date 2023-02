Ο Έλληνας μουσικός που κατέκτησε την Αμερική με το λαούτο του και είναι υποψήφιος για ένα Grammy

Onsports Team

Λίγες ημέρες έμειναν για την τελετή απονομής των 65ων βραβείων Grammy, στην Crypto Arena, στο Λος Άντζελες που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου.

Τα φετινά μουσικά βραβεία, μάλιστα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκεται και ένας μουσικός από τα Ιωάννινα. Ο λόγος για τον λαουτίστα Βασίλη Κώστα, ο οποίος διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο Τζαζ/Λάτιν Άλμπουμ της χρονιάς, ως μέλος του τζαζ σχήματος του διάσημου πιανίστα της τζαζ Danilo Perez, «Global Messengers», για τον δίσκο «Χρυσαλίδα».

Ο ταλαντούχος Βασίλης Κώστας είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Global Jazz Institute του περίφημου Berklee College of Music της Βοστώνης και κάτοχος δύο σημαντικών βραβείων για την προσφορά του στη διάδοση της ηπειρωτικής μουσικής στην Αμερική.

Μάλιστα, έχει βραβευτεί με το Forty Under 40 Award από το Greek American Foundation της Νέας Υόρκης, βραβείο που απονέμεται από το 2010 σε ελληνικής καταγωγής Βορειοαμερικανούς, έως 40 ετών, που διαπρέπουν στους χώρους των τεχνών, των επιστημών και των επιχειρήσεων. Επίσης είναι βραβευμένος και με το Artist Fellowship in the Traditional Arts από την Επίσημη Πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ ανέφερε ότι η πορεία του είχε αρκετές δυσκολίες, όμως κατάφερε με σκληρή δουλειά να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Grammy: «Ξεκίνησα από τα Γιάννενα από όπου κατάγομαι. Είχα την τύχη να έχω μια φιλόμουση οικογένεια που πάντα με ενθάρρυνε να ακολουθήσω τη μουσική κατεύθυνση».

Και πρόσθεσε: «Οι παππούδες μου τραγουδούσαν ηπειρώτικη μουσική. Ο πατέρας μου έπαιζε τζαζ και μπλουζ μέσα στο σπίτι. Οπότε όλες αυτές οι μουσικές επιρροές ήρθαν και ενώθηκαν στις σπουδές μου στο Berklee Collage of Music, στη Βοστώνη όπου εκεί άρχισα να εξερευνώ τις μουσικές γέφυρες μεταξύ της ηπειρωτικής μουσικής που γνώριζα από την οικογένειά μου και τους δασκάλους μου με τη τζαζ που έμαθα εκεί».

Στη συνέχεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης ο Έλληνας μουσικός, που κατακτά τον κόσμο με το λαούτο του, σημείωσε: «Με φυσικό τρόπο άρχισε να δημιουργείται μια δική μου φωνή μέσα από το λαούτο, σαν ένα νέο όχημα και άρχισαν να δημιουργούνται συνεργασίες» συμπλήρωσε ο υποψήφιος για Grammy Βασίλης Κώστας. Ιδιαίτερο λόγο δε, έκανε για τη συνεργασία του με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον συνυποψήφιό του Ντανίλο Πέρεζ, βραβευμένο πιανίστα από τον Παναμά.

Ο Έλληνας λαουτίστας μετρά πολλές συνεργασίες με μουσικούς παγκόσμιου βεληνεκούς και έχει καταφέρει να διακριθεί στο μουσικό στερέωμα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα είναι και καθηγητής Μουσικής στο Μακεδονικό Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.

