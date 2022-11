J2US: Όσα έλεγε ο Κοκλώνης πριν το live και... ένα μωρό!

Ο Νίκος Κοκλώνης δεν είναι καλός οικοδεσπότης μόνο για τα φώτα της δημοσιότητας και όταν ακούει από το κοντρόλ ότι έχει βγει ζωντανά στον «αέρα» του Alpha αλλά και πίσω από τις κάμερες.

Το αποδεικνύει αβίαστα κάθε φορά που πρώτος απ' όλους εμφανίζεται στο πλατό, ενόψει της έναρξης του live. Είναι μία τελετουργία για τον ίδιο να εμφανίζεται στη σκηνή του Just The two of us αρκετή ώρα πριν βγει το πρόγραμμα live προκειμένου να καλωσορίσει το κοινό που έχει σπεύσει για να παρακολουθήσει το σόου από κοντά.

Διαβάστε περισσότερα στο Gossip-tv.gr