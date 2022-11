Παντρεύτηκε η Τάμτα Μαστοράκη! To μίνι και το κόσμημα στα μαλλιά

«It was a magical night. I said YES ? ❤️ ? ?», είχε γράψει η ίδια λέγοντας το πολυπόθητο «ναι» τον περασμένο Ιούλιο και σήμερα ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Δημαρχείου του Βύρωνα.

Η Τάμτα Μαστοράκη έλαμπε μέσα στο υπέροχο νυφικό της φόρεμα. Λευκό με τούλινα μανίκια, μίνι που αναδείκνυε την απίθανη σιλουέτα της και με βολάν στο τελείωμα που το έκανε να μοιάζει και ρομαντικό.

