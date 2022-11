Elon Musk, πώς είναι να σε τρολάρει το ίδιο το Twitter;

Onsports Team

Το Twitter πέρασε και επίσημα στην εποχή του Elon Musk. Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος μπορεί να υπερηφανεύεται για ακόμη ένα project στη ήδη γεμάτο portfolio του. Ο επικεφαλής της Tesla που έφερε το αυτοκίνητο στην ηλεκτρική εποχή και εξελίσσει την τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης, ο άνθρωπος που διαμόρφωσε εκ νέου τον τρόπο που κάνουμε συναλλαγές μέσω διαδικτύου μέσω του PayPal, ο ιδρυτής της SpaceX που αλλάζει τον χώρο της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και μας ετοιμάζει για διαστημικά ταξίδια, ο συνιδρυτής της Neuralink που αναπτύσσει διεπαφές εγκεφάλου-μηχανής και άλλων πολλών εταιρειών, έκανε δικό του και το Twitter.

Μετά από μία διαπραγμάτευση με πολλές ανατροπές, έδωσε 44 δισεκατομμύρια δολάρια και αγόρασε το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Από την Παρασκευή 28η Οκτωβρίου ξεκίνησε και επίσημα η εποχή του Elon Musk στο Twitter και ήδη δεν έχει πάει πολύ καλά όλο αυτό.

Δεν πρόλαβε να κάτσει στην καρέκλα του επικεφαλής και απέλυσε ορισμένα από τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας ενώ έκανε ξεκάθαρο πως θα θέσει τους δικούς του “σκληρούς” όρους σε στελέχη και χρήστες. Ωστόσο το να διαχειριστείς ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι το ίδιο με το να κάνεις κουμάντο σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Το πλαίσιο είναι διαφορετικό και χρειάζεται εκμάθηση.

O Elon Musk γκρινιάζει που όλοι ασχολούνται μαζί του

Μάλιστα ο αλγόριθμος του Twitter, σ’ ένα παιχνίδι της μοίρας, τρόλαρε το νέο αφεντικό του. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, αποκάλυψε πως εντελώς τυχαία, μόλις έλαβε ένα e-mail για συμμετοχή σε ένα ειδικό course 30 ημέρων για να μάθει ‘Managing @Twitter’. Όπως επισήμανε, το μήνυμα ήταν πραγματικό και στάλθηκε αυτόματα από μηχανισμό, σε μια σχεδόν απίστευτη και ξεκαρδιστική σύμπτωση.

Παρακάτω η δημοσίευση του.

Just received this email from Twitter. This is an actual, real email that was autogenerated ?? pic.twitter.com/7DQp4sNINX

— Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Ίσως τελικά ο αλγόριθμος να μας γνωρίζει καλύτερα.

