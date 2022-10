O Ινιέστα παραδέχτηκε την κατάθλιψη για να μπορέσει να την καταπολεμήσει

Onsports team

Μπορεί να είσαι ένας θρύλος, ένας παίκτης σταθμός στην ιστορία του μοντέρνου ποδοσφαίρου, μπορεί να έχεις παίξει σε μία από τις πιο θρυλικές ομάδες όλων των εποχών και των γηπέδων, κι όμως αυτό δεν λέει κάτι, ακόμη και οι ημίθεοι είναι σε θέση να πέσουν στα Τάρταρα, στα πατώματα, να παγιδευτούν μέσα στον σκοτεινό ιστό της κατάθλιψης, της ασθένειας των καιρών μας. Ένας από τους παίκτες θρύλους της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας, νυν παίκτης της Vissel Kobe, ο θρύλος Αντρές Ινιέστα, παραχώρησε συνέντευξη στο «The Wild Project» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την σκληρή «μάχη» με την κατάθλιψη. Όλοι παλεύουν τελικά με το «μαύρο τέρας», ακόμη και οι πιο διάσημοι και ικανοί άνθρωποι. Μπορεί να αναρωτιέσαι πως ένας από τους πιο γνωστούς μέσους μπορεί ξαφνικά να πέσει σε κατάθλιψη. Δεν είναι όμως μόνο η δόξα και το χρήμα σε αυτή τη ζωή που έχουν σημασία. Αν δεν είσαι καλά με την πάρτη σου τότε το «μαύρο τέρας» θα σκάσει μύτη από κάποια χαραμάδα και θα σε αρπάξει, no matter who you are που λένε.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr