Δέκα ταινίες που κάθε άντρας πρέπει να έχει δει στη ζωή του

Onsports Team

Ο κινηματογράφος είναι μέσα στις ζωές όλων μας πλέον με τις διαδικτυακές πλατφόρμες που μπορείς να δεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Ο καθένας μπορεί να κατεβάσει μία σειρά και να την δει στο Netflix με το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι τόσο απλό που καμιά φορά ανατριχιάζεις. Καμία σχέση με τα παλιά χρόνια που κάποιος πήγαινε κι έδινε τα χρήματα του και το χρόνο του στις αίθουσες του σινεμά.

Τώρα όμως προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό είναι αν τελικά οι άνδρες ξέρουν από κινηματογράφο τη σήμερον ημέρα. Εμείς θέλουμε να σας δώσουμε μία λίστα για όλους τους άντρες εκεί έξω, λίστα με ταινίες που επιβάλλεται να έχει δει ένας σωστός άντρας στη ζωή του και όχι μόνο μία φορά.

The Godfather

Μερικές ταινίες έχουν μια ενέργεια τρομερή. «Ο Νονός» υπήρξε από πάντα μία τέτοια ταινία και σήμερα αυτό είναι φανερό πολύ έντονα, χωρίς να αισθάνεσαι κάτι γερασμένο στις εικόνες της, στην αφήγηση του Φράνσις Φορντ Κόπολα, ακόμη και στην βαθύτερη έννοια της ταινίας. Το μουσικό θέμα του τίτλου από τον Νίνο Ρότα σου προκαλεί πραγματικό δέος, η εμφάνιση του κλασικού logo σε κάνει να ανατριχιάζεις και σε πιάνει με μια συγκίνηση αλλόκοτη καθώς κάνει ένα σχεδόν πένθιμο fade to black, και η πρώτη ατάκα που ακούς («I believe in America»), φαντάζει τόσο πολύτιμη και πιο σημαντική από ποτέ.

Ποιος είναι ο πιο καλοντυμένος άντρας στην οθόνη σου;

Scarface

Πώς να περιγράψει κανείς τον Tony Montana: είναι απατεώνας, αλλά έχει και ηθικές αρχές. Εξαπατά τους άλλους, αλλά παραμένει πιστός σε αυτούς που πιστεύει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Al Pacino, κατόρθωσε να συνδυάσει στο συγκεκριμένο πρόσωπο πτυχές από τους Vito και Michael Corleone των δύο πρώτων "Godfather" φιλμ. Είναι μία ταινία που κάθε άντρας επιβάλλεται να δει μόνο και μόνο για την καταπληκτική ερμηνεία του Al Pacino.

The Shawshank Redemption

Ο Άντι Ντουφρένς είναι ένας νεαρός και πετυχημένος δικηγόρος. Ο φόνος της συζύγου του και του εραστή της θα τον οδηγήσει με ισόβια κάθειρξη στα κάτεργα της φυλακής Σόουσανκ. Τα πάντα είναι δύσκολα στη νέα του κατοικία. Αυτό που θα του αλλάξει για πάντα την διάθεση είναι η φιλία που αναπτύσσει με τον έγχρωμο κρατούμενο ‘Ρεντ’ Ρέντινγκ, ο οποίος ό,τι ζητήσεις θα στο φέρει. Και η απόδραση είναι συνέχεια ένα ολοζώντανο, όσο και απίθανο σχέδιο. Η ταινία είναι ένας ύμνος στην ανδρική φιλία και στο πως η ζωή μέσα από τις δυσκολίες της μπορεί να σε ελευθερώσει εσωτερικά. Ίσως από τις πιο σημαντικές ταινίες όλων των εποχών.

O Steve McQueen έδωσε νόημα στη λέξη «άντρας»

Η Λίστα του Σίντλερ

«Όποιος σώζει μια ζωή, σώζει τον κόσμο ολόκληρο». «Η Λίστα του Σίντλερ», το ασπρόμαυρο φιλμ του 1993, σκηνοθετημένο από τον Αμερικανό (με εβραϊκές ρίζες) Στίβεν Σπίλμπεργκ ξεχωρίζει, από τη μία, για τις σκληρές σκηνές του που παρουσιάζουν την απάνθρωπη φύση του πολέμου, αλλά και για την ανθρωπιά που μπορεί να γεννηθεί σε ένα και μόνο άτομο και να αλλάξει τον κόσμο. Είναι μία ταινία σταθμός στην ανθρώπινη φρίκη αλλά την ίδια στιγμή τόσο αληθινή και ιστορική. Αναγκαστική προβολή για τον κάθε άντρα εκεί έξω που θέλει να μάθει λίγο ιστορία.

Good Will Hunting

«Κάποιοι δεν πιστεύουν στον εαυτό τους μέχρι κάποιος να πιστέψει σε αυτούς» ήταν το tagline της ταινίας και πραγματικά η ιστορία του Will Hunting (Matt Damon) ενός νεαρού από μια λαϊκή συνοικία της Βοστόνης αντιπροσωπεύει την ιστορία του κάθε έφηβου που γίνεται άντρας. Παγιδευμένος και στοιχειωμένος από καταγωγή και οικογενειακή εγκατάλειψη και μιζέρια ο Will εκτός από το να τριγυρνάει με τους κολλητούς, να πίνει μπύρες και να μπλέκεται σε καυγάδες, κάνει σκληρές δουλειές. Μία ταινία ορόσημο που διδάσκει όποιον την βλέπει για το τι θα πει ζωή.

Τα 4 είδη τατουάζ που λατρεύει να χτυπάει ένας άντρας

Casino Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκιαγραφεί τη ζωή στο Λας Βέγκας από τη λαμπερή και την πολύ σκληρή της όψη: ο Έις Ρόθσταϊν και ο Νίκι Σαντόρο είναι μέλη της μαφίας που μετακομίζουν στο Λας Βέγκας για να ζήσουν και να δουλέψουν στον περίεργο κόσμο του. Μέσα από τα μάτια τους βλέπουν πως η μαφία εμπλέκεται στα κυκλώματα του καζίνο των δεκαετιών 70 και 80. Ταινία απαράμιλλου στυλ που μπορεί να σε διδάξει πολλά πράγματα, από ντύσιμο μέχρι πως εξαφανίζουμε ένα πτώμα. «The Irishman»: Η ταινία που απειλεί τον «Joker» Down By Law Down By Law Ένας ραδιοφωνικό παραγωγός, ένας μαστροπός κι ένας Ιταλός τουρίστας που μιλά σπασμένα αγγλικά, είναι τρεις ταλαίπωροι, ετερόκλητοι χαρακτήρες, οι οποίοι βρίσκονται κατά τύχη, για διαφορετικό λόγο ο καθένας, στο ίδιο κελί, μιας φυλακής στη Νέα Ορλεάνη. Ταινία του μεγάλου και μη εξαιρετέου Jim Jarmusch που έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά στο Αμερικάνικο ανεξάρτητο σινεμά. Πρέπει να την οπωσδήποτε αν θέλεις να πάρεις ένα μάθημα στο στυλ. Στη φωλιά του κούκου Στη φωλιά του κούκου Όταν ο μικροαπατεώνας Randal McMurphy εισάγεται σε τοπικό ψυχιατρείο, αποτελεί μια πραγματική απειλή για την ρουτίνα της καθημερινότητας των ασθενών και των γιατρών της κλινικής. Το ιδιαίτερο χιούμορ όμως δεν βρίσκει την απαιτούμενη απήχηση από τη ψυχρή και κακιά νοσοκόμα Ratched που πάση θυσία θέλει να επιβάλλει την τάξη. Η ζωή των τροφίμων του ψυχιατρείου όσο και του ίδιου του McMurphy θ’ αλλάξει δραματικά. Ταινία σταθμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη φιλία. Ένας συγκλονιστικός Jack Nicholson. Ο Jack Nicholson θα σου πει γιατί πρέπει να τριγυρνάς γυμνός στο σπίτι σου Ο Καουμπόι του Μεσονυχτίου Ο Καουμπόι του Μεσονυχτίου Ο Τζο Μπακ μεταναστεύει από το Τέξας στη Νέα Υόρκη προκειμένου να αποκτήσει μεγάλη περιουσία πουλώντας ερωτικές απολαύσεις σαν ζιγκολό. Στη Νέα Υόρκη συναντά τον απατεωνάκο ‘Ράτσο’, ο οποίος του «κλέβει» χρήματα με την υπόσχεση πως θα γίνει ο μάνατζέρ του. Οι δυσκολίες της ζωής σε μια απρόσωπη και σκληρή πόλη φέρνουν κοντά τους δύο άντρες, σε ένα απρόβλεπτο ταξίδι. Δείτε την για να δείτε τι σημαίνει πραγματικά αληθινή ερμηνεία από τον Dustin Hoffman. Ίσως από τις λίγες ταινίες που μπορεί να σε κάνουν να κλάψεις. Midnight Express Midnight Express Ο νεαρός Αμερικανός τουρίστας και μαθητής κολεγίου Μπίλι Χέις συλλαμβάνεται στην Κωνσταντινούπολη μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Ο Μπίλι καταδικάζεται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων. Μέσα στη φυλακή γνωρίζει τη βαναυσότητα του διοικητή, που τον χτυπά, τον βιάζει και τον μεταβάλει σε σωματικό και ψυχολογικό ράκος. Ο Μπίλι γίνεται φίλος με δύο άλλους φυλακισμένους, τον Αμερικανό Τζίμι Μπελ και τον 'Αγγλο Μαξ, που έχει ήδη υποφέρει πολλά στη διάρκεια της μακρόχρονης φυλάκισής του. Ταινία που σε συγκλονίζει με την σκληρότητα της και σου υπενθυμίζει πόσο δυνατός μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος. Η σκηνή της απόδρασης ακόμη με στοιχειώνει. Peaky Blinders: «Η νέα σεζόν θα είναι αποκαλυπτική»

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr