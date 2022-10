Όλες οι πόλεις θα γίνουν σαν σκηνικό των Star Wars με το hoverbike

Onsports Team

Η Ιαπωνική εταιρία ERWINS Technologies έκανε όλα μας τα όνειρα πραγματικότητα. Κατάφερε να κατασκευάσει ένα όχημα που το έχουμε δει, σε πολλές παραλλαγές του, σε όλα τα αγαπημένα μας sci-fi μυθιστορήματα και ταινίες. Η αλήθεια είναι βέβαια πως θα καθυστερήσει να κυκλοφορήσει στην αγορά. Όμως δεν γίνεται να μην φαντασιωθείς να πετάς με αυτό το πράγμα για να πας μέχρι το περίπτερο να πάρεις τσιγάρα ή στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια σου. Δεν γίνεται να μην θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές του κομίστα Moebius και δεν γίνεται να μην μας έρθει στο μυαλό το αριστούργημα του Blade Runner. Μπορεί να πετάξει για 40 λεπτά, με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όχι κι άσχημα. Κοστίζει όμως 777.000 δολάρια. Δύσκολη η τιμή του.

Το συγκεκριμένο όχημα ονομάζεται hoverbike και είναι Ιαπωνική πατέντα (τι άλλο θα ήταν;). Έκαναν πάλι το θαύμα τους οι Ιάπωνες και τώρα πουλάνε την πατέντα στις ΗΠΑ. Κλασική ιστορία. Ποτέ ξανά όμως δεν υπήρχε ένα τόσο μικρό επανδρωμένο όχημα που να μπορεί να πετάξει. Πραγματοποίησε χθες, το ντεμπούτο του στην αμερικανική αγορά, κατά της διάρκεια του Σαλονιού Αυτοκινήτου στο Ντιτρόιτ, προκαλώντας αναπόφευκτες συγκρίσεις με τα διαστημικά οχήματα ταχύτητας των ταινιών "Star Wars." To συγκεκριμένο μοντέλο λέγεται XTURISMO και κατασκευάζεται αποκλειστικά από τους Ιάπωνες.

Is this the future of mobility?



A gravity-defying hoverbike from Xturismo will be on display to the public beginning this weekend at the Detroit Auto Show. #NAIAS



? Terrance Vails pic.twitter.com/j9KbFD1EmL

— WWJ 950 (@WWJ950) September 15, 2022

Όταν κάποιος καβαλάει ένα τέτοιο όχημα αμέσως αισθάνεται την διαφορά. Για πρώτη φορά ο οδηγός μπορεί να πετάξει στην κυριολεξία και σίγουρα δεν τον απασχολεί η κίνηση στο δρόμο. Τώρα η τιμή του πρωτότυπου είναι εξωφρενική αλλά όμως η εταιρία ευελπιστεί να μειώσει το κόστος στα 55.000 δολάρια, με ένα πιο μικρό σε μέγεθος μοντέλο το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2025.

This is the world's first flying bike. The XTURISMO hoverbike is capable of flying for 40 minutes and can reach speeds of up to 62 mph pic.twitter.com/ZPZSHJsmZm

— Reuters (@Reuters) September 16, 2022

