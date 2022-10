Αν είσαι άπιστος τότε αυτά είναι τα σημάδια που θα σε προδώσουν

Onsports Team

Η απιστία είναι κάτι που λίγο πολύ όλοι έχουμε γευτεί. Είτε μας την κάνουν είτε εμείς την κάνουμε, ποτέ δεν είναι κάτι το όμορφο. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να το ξανακάνουμε. Γιατί; Η ψυχολογία του ανθρώπου είναι κάτι παραπάνω από παράξενη και κάποιες φορές κάνουμε πράγματα που μας βγαίνουν υποσυνείδητα. Ολόκληρη επιστήμη της ψυχολογίας κι ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί ο άνθρωπος είναι άπιστος.

Τώρα όμως το όλο πράγμα έχει προχωρήσει πολύ και απασχολεί και τους επιστήμονες παραπάνω απ’ ότι παλιότερα.

Οι άνδρες που απατούν τις συντρόφους τους είναι πολύ πιο πιθανό να επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά και στον εργασιακό χώρο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Τι είναι αυτό που οδηγεί την ερωτική σου σχέση στην απιστία;

Τι έδειξε όμως αυτή η παράξενη έρευνα για την απιστία που κάνουν οι άντρες στις γυναίκες; Γιατί ένας άντρας είναι άπιστος και πως αυτό φαίνεται αν κάποιος γνωρίζει τα δεδομένα;

Οι ερευνητές εξέτασαν τις διαθέσιμα στοιχεία για αστυνομικούς, οικονομικούς συμβούλους, ανθρώπους που είχαν κάνει εγκλήματα οικονομικής φύσης και ανώτερα στελέχη εταιρειών που χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες γνωριμιών. Παρά τις διαβεβαιώσεις εχεμύθειας τα δεδομένα 36 εκατομμυρίων χρηστών της εν λόγω ιστοσελίδας βγήκαν στη δημοσιότητα το 2015.

