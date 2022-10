Θα ήθελες να κάνεις δική σου την DB5 από το No Time to Die;

Onsports Team

Μέχρι να δούμε τον τρυφερό κι ευάλωτο 007 του Daniel Craig, οι πιο σπαραξικάρδιες σκηνές των Bond films ήταν σίγουρα αυτές που καταστρέφει κάποια Aston Martin ή κάποιο άλλο εξωτικό αυτοκίνητο. Με αποκορύφωμα εκείνη την BMW Z8 που έκοψε στη μέση το γιγάντιο χλοοκοπτικό στο World is Not Enough, κάθε τέτοια σκηνή είναι μαχαίρι στην καρδιά για κάθε εραστή της αυτοκίνησης που νιώθει τον πόνο του Q.

Μιλάμε για καταστροφές που είναι πραγματικές και δεν έχουν καμία σχέση με ψηφιακά κόλπα και τεχνητή νοημοσύνη και όσο μεγάλο budget και δωρεά αυτοκινήτων κι αν κάνουν οι χορηγοί, πάντα υπάρχει ένα όριο. Ένα όριο που ακούει στο όνομα Aston Martin DB5.

Η παραγωγή του No Time to Die έκρινε πως θα χρειαζόταν 10 διαφορετικές DB5 για τα γυρίσματα και επειδή ήταν εύκολο να μαντέψουν τη μοίρα που θα έχουν οι περισσότερες από αυτές, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 10 πραγματικές DB5. Λόγω του James Bond, η DB5 είναι σημαντικά ακριβότερη των DB4 και DB6, και ένα από τα αυτοκίνητα που σπάνε ρεκόρ στις δημοπρασίες μαζί με τις Ferrari 250 GTO και τις Mercedes 300SL. Συνεπώς η παραγωγή χρησιμοποίησε 2 αυθεντικές DB5 για τα κοντινά και ασφαλή πλάνα, και 8 ρέπλικες μερικές από τις οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Μία από όσες γλίτωσαν βγαίνει στο σφυρί και έχει πάνω της όλη την πατίνα από την καταδίωξη της σκηνής στη Νότια Ιταλία.

Μπορεί να είναι ρέπλικα, αλλά έχει κατασκευαστεί από την ίδια την Aston Martin με βάση την αυθεντική. Εξωτερικά βλέπουμε μια τέλεια απομίμηση, αλλά κάτω από τις όμορφες, κι ελαφρά ταλαιπωρημένες, καμπύλες της είναι ένα εντελώς σύγχρονο αυτοκίνητο. Το σασί και η ανάρτηση φτιάχτηκαν με την καθοδήγηση του οδηγού ράλι Mark Higgins, ενώ τα εξωτερικά πάνελ είναι από ανθρακονήματα. Ο κινητήρας είναι ένας λίγο πιο σύγχρονος 3,2 λίτρων, επίσης straight six, αλλά είναι αυτός που συναντά κανείς κάτω από το καπό των BMW M3 περασμένων γενιών, με το συνολικό αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο πολύ πιο γρήγορο από μια αυθεντική DB5.

H συγκεκριμένη ρέπλικα είναι εξοπλισμένη με αρκετά gadgets από το Q branch, όπως τα οπλοπολυβόλα πίσω από τα φανάρια, ενώ έχει και τις ψεύτικες αμυχές από την καταδίωξη στους στενούς δρόμους της γραφικής Matera. Δεν έχει άδεια κυκλοφορίας σε δημόσιους δρόμους, άρα όποιος τυχερός την πάρει θα την έχει για το γκαράζ του ή θα την πηγαίνει με τρέιλερ σε μαζώξεις για να κλέψει την παράσταση.

Την πώληση κάνει η ίδια η Aston Martin η οποία και πήρε μετά τα γυρίσματα όσες και ό,τι απέμεινε από τις ρέπλικες για να μην υπάρξει θέμα με πνευματικά δικαιώματα. Οι εκτιμητές θέλουν την «μαϊμού» DB5 να πιάνει μια αυθεντικότατη τιμή που θα κυμανθεί μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων λιρών με το σύνολο των χρημάτων να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

