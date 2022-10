Θα ήθελες να κάνεις δική σου την DB5 από το No Time to Die;

Onsports Team

Μέχρι να δούμε τον τρυφερό κι ευάλωτο 007 του Daniel Craig, οι πιο σπαραξικάρδιες σκηνές των Bond films ήταν σίγουρα αυτές που καταστρέφει κάποια Aston Martin ή κάποιο άλλο εξωτικό αυτοκίνητο. Με αποκορύφωμα εκείνη την BMW Z8 που έκοψε στη μέση το γιγάντιο χλοοκοπτικό στο World is Not Enough, κάθε τέτοια σκηνή είναι μαχαίρι στην καρδιά για κάθε εραστή της αυτοκίνησης που νιώθει τον πόνο του Q.

Μιλάμε για καταστροφές που είναι πραγματικές και δεν έχουν καμία σχέση με ψηφιακά κόλπα και τεχνητή νοημοσύνη και όσο μεγάλο budget και δωρεά αυτοκινήτων κι αν κάνουν οι χορηγοί, πάντα υπάρχει ένα όριο. Ένα όριο που ακούει στο όνομα Aston Martin DB5.

