Ποδοσφαιριστής έχασε τον γάμο του για να υπογράψει σε ομάδα και έστειλε στη θέση του τον αδερφό του

Ούτε σε ταινίες δεν γίνονται αυτά... Ο Μοχάμεντ Μπούγια Τουράι απέδειξε πως θα έκανε τα πάντα για την καριέρα του. Μέχρι και να μην εμφανιστεί στον γάμο του, στέλνοντας στη θέση του τον αδερφό του.

Ο 27χρονος από τη Σιέρα Λεόνε υπέγραψε στη Μάλμε στις 22 Ιουλίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε προγραμματίσει στην πατρίδα του τη γαμήλια τελετή με την αγαπημένη του. Ο Τουράι ωστόσο, έπρεπε να βρίσκεται στη Σουηδία νωρίτερα από τις 22 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να χάσει τον γάμο.

Ωστόσο, ο επιθετικός της σουηδικής ομάδας δεν τον ακύρωσε, αλλά έστειλε τον... αδερφό του για να τον εκπροσωπήσει στον ίδιο του τον γάμο!

Μάλιστα, ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο του, αποκαλύπτοντας πως δεν τραβήχτηκαν την ημέρα της τελετής, αλλά κάποιες ημέρες νωρίτερα.

????? I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT?? Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti ???‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF