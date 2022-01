Rafale: Τελικά αρέσουν στις γυναίκες οι πιλότοι των μαχητικών;

Onsports team

Δεν χρειάζεται να ψάξεις σε αρχεία, δηλώσεις ή δεδομένα για να ανακαλύψεις αν η στολή σε κάνει να φαίνεσαι πιο σέξι από ότι είσαι. Η απάντηση είναι προφανώς και ναι, είτε είσαι άντρας, είτε γυναίκα. Ωστόσο μη νομίζεις ότι η στολή ήταν αυτή που έκανε την Kelly McGillis στο «Top Gun» πιο σέξι στα μάτια μας, προς Θεού. Για τον Tom Cruise ωστόσο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.

Φταίει η κόντρα των αιθέρων με τον Iceman, τα Aviator, το Take my Breath Away, η κουλ μοτοσικλέτα και το jacket; Σίγουρα έπαιξαν όλα το ρόλο τους. Όπως μάθαμε όμως δεν είναι μόνο αυτά που μετράνε όσο είσαι χειριστής μαχητικών αεροσκαφών, σύμφωνα με τη γυναικεία γνώμη.

