Τρομακτικό βίντεο με το... φάντασμα του Τζορτζ Μπεστ - Ένιωσε το πνεύμα του η σύζυγός του (video)

Onsports Team

Όπως υπογραμμίζει αισθάνεται ότι το πνεύμα ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών την έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στην οικία της στο Σάρεϊ.

Μάλιστα, η Άλεξ προσέφυγε στην εκπομπή «Celebrity Help! My Housi is Haunted» για μπορέσει να βγάλει άκρη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη «Mirror», αντικείμενα εξαφανίζονται μπροστά της κι εμφανίζονται μετά από μήνες στη μέση του δωματίου. Επίσης, βαριά έπιπλα μετακινούνται, φώτα αναβοσβήνουν, ενώ η τηλεόραση ανοίγει μόνη της.

«Είμαι πεπεισμένη πως πνεύματα έχουν έρθει να επισκεφτούν το σπίτι μου, που είναι 200 ετών. Και τώρα πιστεύω πως ο Τζορτζ μπορεί να είναι ένα εξ αυτών», ανέφερε η πρώην σύντροφος του Μπεστ, η οποία ένιωσε για πρώτη φορά την «παρουσία» του στις 3 Δεκεμβρίου 2005.

«Την ημέρα της κηδείας του Τζορτζ έμενα σε ένα ξενοδοχείο στο Μπέλφαστ. Θυμάμαι πως είχα ξυπνήσει πολύ νωρίς εκείνη την ημέρα και ήμουν συγκινημένη. Την ώρα που άνοιγα την πόρτα για να φύγω, άρχισε να τρέχει μόνο του το νερό στο ντους», θυμήθηκε η ίδια.

Όσο για την παρουσία της στην εκπομπή που ασχολείται με παραφυσικά συμβάντα και προσπαθεί να τα καταγράψει, αισθάνεται δικαιωμένη για την απόφαση της. Ο λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια της, ένα βιβλίο πετάγεται έξω από το ράφι. Το βιβλίο αυτό ήταν η αυτοβιογραφία του Τζορτζ Μπεστ!

Η 49χρονη υπογράμμισε ότι: «Δεν νομίζω πως ήταν σύμπτωση. Έχω πάρα πολλά βιβλία στο ράφι. Έχω βιβλία για ταινίες, για αντίκες και διαφορετικές αυτοβιογραφίες και όμως το βιβλίο που τραβήχτηκε προς τα έξω ήταν του Τζορτζ. Εκείνη η στιγμή με έκανε να πιστέψω πως μπορεί να είναι πράγματι ένα από τα πνεύματα που με επισκέπτεται».

Δείτε το βίντεο: